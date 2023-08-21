BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от своего программного обеспечения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что владельцам машин этих марок в России теперь недоступна история технического обслуживания и обновления элементов.

Кроме того, как сообщают в дилерских центрах, теперь владельцы этих авто не смогут сделать дубликат ключей.

Также неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин.

В технических сервисах предупреждают владельцев авто, что следует ожидать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогревание машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлении и отзыве машин.

Аналогичные проблемы возникли и у владельцев Audi. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер на условиях анонимности сообщил, что доступ к ПО для владельцев был ограничен еще два месяца назад.

В настоящее время в РФ пытаются найти выход, получая необходимую для технического обслуживания информацию из "альтернативных источников".

Ранее немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Россияне пытаются обходить ограничения с помощью стороннего программного обеспечения и техники, продаваемой на маркетплейсах.