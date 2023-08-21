BMW та Audi обмежили роботу своїх онлайн-сервісів у Росії

Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що власникам машин цих марок в РФ тепер недоступна історія технічного обслуговування та оновлення елементів.

Крім того, як повідомляють у дилерських центрах, відтепер власники цих авто не зможуть зробити дублікат ключів.

Також невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику машин.

У технічних сервісах попереджають власників авто, що слід чекати і обмежень функціоналу офіційного додатка BMW ConnectedDrive, за допомогою якого були доступні віддалене запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформація про оновлення та відкликання машин.

Аналогічні проблеми виникли й у власників Audi. В одному з офіційних дилерських центрів цієї марки менеджер на умовах анонімності повідомив, що доступ до програмного забезпечення для власників був обмежений ще два місяці тому.

Наразі в РФ намагаються знайти вихід, отримуючи необхідну для технічного обслуговування інформації з "альтернативних джерел".

Раніше німецький концерн Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення. Росіяни намагаються обходити обмеження за допомогою стороннього програмного забезпечення і техніки, що продається на маркетплейсах.