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Категорія
Авто
Дата публікації

BMW та Audi обмежили роботу своїх онлайн-сервісів у Росії

Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення
Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення

Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що власникам машин цих марок в РФ тепер недоступна історія технічного обслуговування та оновлення елементів.

Крім того, як повідомляють у дилерських центрах, відтепер власники цих авто не зможуть зробити дублікат ключів.

Також невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику машин.

У технічних сервісах попереджають власників авто, що слід чекати і обмежень функціоналу офіційного додатка BMW ConnectedDrive, за допомогою якого були доступні віддалене запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформація про оновлення та відкликання машин.

Аналогічні проблеми виникли й у власників Audi. В одному з офіційних дилерських центрів цієї марки менеджер на умовах анонімності повідомив, що доступ до програмного забезпечення для власників був обмежений ще два місяці тому.

Наразі в РФ намагаються знайти вихід, отримуючи необхідну для технічного обслуговування інформації з "альтернативних джерел".

Раніше німецький концерн Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення. Росіяни намагаються обходити обмеження за допомогою стороннього програмного забезпечення і техніки, що продається на маркетплейсах.

Автор:
Світлана Манько