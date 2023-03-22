Ferrari пострадала от кибератаки, но отказалась платить выкуп хакерам

Итальянский производитель спортивных автомобилей, компания Ferrari заявила, что хакер требовал от нее выкуп за определенные контактные данные клиентов, получивших в результаты кибератаки на компанию.

Об этом сообщила пресс-служба Ferrari.

Кибератака не отразилась на деятельности компании. В Ferrari заявили, что не будут выплачивать выкуп, поскольку оплата таких требований финансирует преступную деятельность и дает возможность субъектам угрозы продолжать свои незаконные действия. Это предусмотрено политикой производителя спортивных автомобилей.

Клиентам Ferrari сообщили о потенциальном доступе к данным и причинам инцидента.

"Ferrari очень серьезно относится к конфиденциальности наших клиентов и понимает важность этого инцидента. Мы работали с посторонними экспертами для дальнейшего укрепления наших систем и уверены в их устойчивости. Мы также можем подтвердить, что нарушение не повлияло на операционные функции нашей компании", - добавили в компании.

С какой страны хакеры атаковали Ferrari не уточняется. Напомним, что ранее российские хакеры атаковали некоторые из самых больших аэропортов США. Тогда более десятка веб-сайтов аэропортов пострадали от атаки "denial of service".