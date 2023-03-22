Ferrari постраждала від кібератаки, але відмовилася платити викуп хакерам

Італійський виробник спортивних автомобілів, компанія Ferrari заявила, що хакер вимагав від неї викуп за певні контактні дані клієнтів, які отримав в результаті кібератаки на компанію.

Про це повідомила пресслужба Ferrari.

Кібератака не вплинула на діяльність компанії. У Ferrari заявили, що не будуть виплачувати викуп, оскільки оплата таких вимог фінансує злочинну діяльність і дає можливість суб’єктам загрози продовжувати свої незаконні дії. Це передбачено політикою виробника спортивних автомобілів.

Клієнтам Ferrari повідомили про потенційний доступ до даних і причини інциденту.

"Ferrari дуже серйозно ставиться до конфіденційності наших клієнтів і розуміє важливість цього інциденту. Ми працювали зі сторонніми експертами для подальшого зміцнення наших систем і впевнені в їх стійкості. Ми також можемо підтвердити, що порушення не вплинуло на операційні функції нашої компанії", — додали в компанії.

З якої країни хакери атакували Ferrari не уточнюється. Нагадаємо, що раніше російські хакери атакували деякі з найбільших аеропортів США. Тоді понад десяток веб-сайтів аеропортів постраждали від атаки "denial of service".