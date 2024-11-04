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Авто
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Названы самые популярные среди украинцев марки авто

Названы самые популярные среди украинцев марки авто
Renault Duster. Фото: renault.ua

В октябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным аналитиков, вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4.

"Бронзу" луны получил электромобиль Honda M-NV.

ТОП-10 новых легковушек октября 2024 года:

1. Renault Duster. — 749 ед;

2. Toyota RAV-4 – 269 ед.;

3. Honda M-NV – 188 ед.;

4. Volkswagen Touareg – 162 ед.;

5. Peugeot Landtrek – 150 ед.;

6. Hyundai Tucson – 127 ед.;

7. S uzuki SX4 – 122 ед.;

8. Skoda Octavia – 110 ед.;

9. Mazda CX5 – 108 ед.;

10. KIA Sportage – 103 ед.

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько