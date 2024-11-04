- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Названы самые популярные среди украинцев марки авто
В октябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По данным аналитиков, вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4.
"Бронзу" луны получил электромобиль Honda M-NV.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-10 новых легковушек октября 2024 года:
1. Renault Duster. — 749 ед;
2. Toyota RAV-4 – 269 ед.;
3. Honda M-NV – 188 ед.;
4. Volkswagen Touareg – 162 ед.;
5. Peugeot Landtrek – 150 ед.;
6. Hyundai Tucson – 127 ед.;
7. S uzuki SX4 – 122 ед.;
8. Skoda Octavia – 110 ед.;
9. Mazda CX5 – 108 ед.;
10. KIA Sportage – 103 ед.
Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.