Названі найпопулярніші серед українців марки авто

У жовтні лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За даними аналітиків, другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4.

"Бронзу" місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

ТОП-10 нових легковиків жовтня 2024 року:

1. Renault Duster. - 749 од.;

2. Toyota RAV-4 - 269 од.;

3. Honda M-NV - 188 од.;

4. Volkswagen Touareg - 162 од.;

5. Peugeot Landtrek - 150 од.;

6. Hyundai Tucson - 127 од.;

7. Suzuki SX4 - 122 од.;

8. Skoda Octavia - 110 од.;

9. Mazda CX5 - 108 од.;

10. KIA Sportage - 103 од.

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.