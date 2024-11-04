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Названі найпопулярніші серед українців марки авто
У жовтні лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За даними аналітиків, другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4.
"Бронзу" місяця отримав електромобіль Honda M-NV.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
ТОП-10 нових легковиків жовтня 2024 року:
1. Renault Duster. - 749 од.;
2. Toyota RAV-4 - 269 од.;
3. Honda M-NV - 188 од.;
4. Volkswagen Touareg - 162 од.;
5. Peugeot Landtrek - 150 од.;
6. Hyundai Tucson - 127 од.;
7. Suzuki SX4 - 122 од.;
8. Skoda Octavia - 110 од.;
9. Mazda CX5 - 108 од.;
10. KIA Sportage - 103 од.
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.