Немецкий рынок автомобилей переживает наибольший кризис с 2008 года

В июне перспективы немецких автопроизводителей значительно ухудшились. Ожидания немецких автопроизводителей являются наихудшими из времен финансового кризиса 2008 года из-за роста инфляции и жесткой конкуренции со стороны Tesla и китайских автопроизводителей.

Об этом сообщает издание Вloomberg.

Прогнозы таких компаний как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW в июне ухудшились до минус 56,9 пункта, при этом в 2008 году падение составило 67,8.

Ухудшение ожиданий произошло после резкого роста глобальных процентных ставок и роста предупреждений относительно корпоративных доходов.

"Автомобилестроители переживают большую неопределенность, сравнимую с первыми днями войны в Украине. Чтобы компенсировать это, производители автомобилей планируют поднять цены, особенно на модели премиум-класса и электромобилей", — сказал Оливер Фальк, глава Центра организации промышленности и новых технологий мюнхенского Института Ifo.

Отмечается, что автомобильная промышленность Германии наращивает производство электромобилей, но трудно успевать за конкурентами. В частности, Volkswagen испытал давление со стороны Tesla и местных производителей электромобилей на своем крупнейшем рынке в Китае. Спрос на китайский электромобиль BYD в этом году впервые превзошел Volkswagen.

Для привлечения клиентов BYD Co Ltd снизила на 10% начальную цену на свой бестселлер Seal, поскольку стремится удержать лидерство на рынке электромобилей за собой. Китайский авторынок является самым дешевым в мире.