Німецький ринок автомобілів переживає найбільшу кризу з 2008 року

У червні перспективи німецьких автовиробників значно погіршилися. Очікування німецьких автовиробників є найгіршими з часів фінансової кризи 2008 року через ріст інфляції та жорстку конкуренцію з боку Tesla і китайських автовиробників.

Про це повідомляє видання Вloomberg.

Прогнози таких компаній як Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW, у червні погіршилися до мінус 56,9 пункту, при цьому у 2008 році падіння склало 67,8.

Погіршення очікувань відбулося після різкого зростання глобальних процентних ставок і зростання кількості попереджень щодо корпоративних прибутків.

"Автомобілебудівники переживають велику невизначеність, яку можна порівняти з першими днями війни в Україні. Щоб компенсувати це, виробники автомобілів планують підняти ціни, особливо на моделі преміум-класу та електромобілів", — сказав Олівер Фальк, голова Центру організації промисловості та нових технологій мюнхенського Інституту Ifo.

Зазначається, що автомобільна промисловість Німеччини нарощує виробництво електромобілів, але їй важко встигати за конкурентами. Зокрема, Volkswagen зазнав тиску з боку Tesla та місцевих виробників електромобілів на своєму найбільшому ринку в Китаї. Попит на китайський електромобіль BYD його цього року вперше перевершив Volkswagen.

Для приваблення клієнтів BYD Co Ltd знизила на 10% початкову ціну на свій бестселер Seal, оскільки прагне втримати лідерство на ринку електромобілів за собою. Китайський авторинок є найдешевшим у світі.