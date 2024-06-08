Рынок полуприцепов в мае: популярные типы и марки

В мае в Украине было приобретено 2,7 тысяч новых и подержанных полуприцепов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос снизился на 15,1%, однако по сравнению с апрелем 2024-го вырос на 3,3%.

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Об этом сообщили в Институте исследования авторынка.

Наибольшую долю (64,5%) составили перепродажи на внутреннем рынке – 1765 сделок. Импорт подержанных полуприцепов составил 31,1% (852 единицы). Доля новых импортированных и производимых в Украине полуприцепов была небольшой – 4,4% (120 штук).

Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке наибольшим спросом пользовались полуприцепы-самосвалы (32,5%), контейнеровозы (11,6%) и тентованные бортовые (9,7%). Лидером по производителям был немецкий Schmitz с долей 18,2%.

Второе и третье места заняли также немецкие бренды – Krone (183 шт., 10,4%) и Koegel (180 шт., 10,2%) соответственно. На четвертом месте разместился австрийский Schwarzmuller (84 шт., 4,8%), на пятом – польский Bodex (81 шт., 4,6%).

Самые популярные подержанные полуприцепы, привезенные из-за границы

Среди подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, наиболее популярными типами были тентованные (39,2%), рефрижераторы (13,7%) и самосвалы (12,1%). Также в пятерку самых популярных по типу вошли тентованные платформы (9%, 77 шт.) и цистерны (5,6%, 48 шт.).

Что касается производителей, то первой в перечне также марка Shmitz. Ее доля составила 40,6% (346 шт.). Второе место заняла продукция Koegel (110 шт., 12,9%). На третьем месте – Krone (103 шт., 12,1%), на четвертом – Schwarzmueller (40 шт., 4,7%).

Самые новые полуприцепы

В мае преимущество среди новых полуприцепов имели самосвалы (41 единица, 34,2%) и рефрижераторы (20 единиц, 16,7%). Тентованные полуприцепы заняли 15% рынка (18 единиц), платформы были проданы в количестве 12 единиц, что составляет 10%. Это размещает их на третьем и четвертом местах соответственно. Пятую позицию занимают цистерны для опасных грузов (7 единиц, 5,8%).

В рейтинге производителей новых полуприцепов лидирует немецкий Shmitz (30,8%, 37 единиц). На втором месте расположился Wielton (15 единиц, 12,5%), а третье место занял Stas (10 единиц, 8,3%). Четвертое место занимает продукция марки Mega (10 единиц, 8,3%), а замыкает первую пятерку Bodex с результатом 6,7% и 8 полуприцепов.

Итак, в мае 2024 года на украинском рынке полуприцепов преобладали подержанные модели, перекупленные внутри страны. Самым большим спросом пользовались самосваленные, тентованные и рефрижераторные полуприцепы немецкого производителя Schmitz.

Грузовой автопарк Украины

По данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2024 года в Украине было импортировано почти 10,8 тысячи грузовых автомобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых грузовиков составила более 331,3 миллионов долларов США.

Из этого количества новых грузовых автомобилей было импортировано около 4,8 тысяч единиц, а подержанных - почти 6 тысяч единиц.

Крупнейшим поставщиком грузовиков в Украину в указанный период была Польша, откуда было ввезено почти 2,2 тысячи автомобилей.