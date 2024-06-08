Ринок напівпричепів у травні: популярні типи та марки

У травні в Україні було придбано 2,7 тисячі нових та вживаних напівпричепів. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, попит знизився на 15,1%, однак у порівнянні з квітнем 2024-го зріс на 3,3%.

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Про це повідомили в Інституті дослідження авторинку.

Найбільшу частку (64,5%) склали перепродажі на внутрішньому ринку - 1765 угод. Імпорт вживаних напівпричепів становив 31,1% (852 одиниці). Частка нових імпортованих та вироблених в Україні напівпричепів була невеликою - 4,4% (120 штук).

Найпопулярніші напівпричепи на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку найбільшим попитом користувалися напівпричепи-самоскиди (32,5%), контейнеровози (11,6%) та бортові тентовані (9,7%). Лідером за виробниками був німецький Schmitz із часткою 18,2%.

Друге і третє місця зайняли також німецькі бренди — Krone (183 шт., 10,4%) та Koegel (180 шт., 10,2%) відповідно. На четвертому місці розмістився австрійський Schwarzmuller (84 шт., 4,8%), на п’ятому — польський Bodex (81 шт., 4,6%).

Найпопулярніші вживані напівпричепи, привезені з-за кордону

Серед вживаних напівпричепів, привезених з-за кордону, найпопулярнішими типами були тентовані (39,2%), рефрижератори (13,7%) та самоскиди (12,1%). Також до п’ятірки найпопулярніших за типом увійшли тентовані платформи (9%, 77 шт.), та цистерни (5,6%, 48 шт.).

Що стосується виробників, то першою в переліку також є марка Shmitz. Її частка склала 40,6% (346 шт.). Друге місце посіла продукція Koegel (110 шт., 12,9%). На третьому місці - Krone (103 шт., 12,1%), на четвертому — Schwarzmueller (40 шт., 4,7%).

Найпопулярніші нові напівпричепи

У травні перевагу серед нових напівпричепів мали самоскиди (41 одиниця, 34,2%) та рефрижератори (20 одиниць, 16,7%). Тентовані напівпричепи зайняли 15% ринку (18 одиниць), платформи були продані у кількості 12 одиниць, що становить 10%. Це розміщує їх на третьому та четвертому місцях відповідно. П’яту позицію займають цистерни для небезпечних вантажів (7 одиниць, 5,8%).

У рейтингу виробників нових напівпричепів лідирує німецький Shmitz (30,8%, 37 одиниць). На другому місці розташувався Wielton (15 одиниць, 12,5%), а третє місце посів Stas (10 одиниць, 8,3%). Четверту сходинку займає продукція марки Mega (10 одиниць, 8,3%), а замикає першу п’ятірку Bodex з результатом 6,7% та 8 напівпричепами.

Отже, у травні 2024 року на українському ринку напівпричепів переважали вживані моделі, перекуплені всередині країни. Найбільшим попитом користувалися самоскидні, тентовані та рефрижераторні напівпричепи німецького виробника Schmitz.

Вантажний автопарк України

За даними Державної служби статистики України, у першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано майже 10,8 тисяч вантажних автомобілів. Загальна митна вартість імпортованих вантажівок становила понад 331,3 мільйона доларів США.

З цієї кількості нових вантажних авто було імпортовано близько 4,8 тисячі одиниць, а вживаних - майже 6 тисяч одиниць.

Найбільшим постачальником вантажівок до України в зазначений період була Польща, звідки було ввезено майже 2,2 тисячі автомобілів.