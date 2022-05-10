Сеть АЗС ОККО предупреждает о мошенниках, собирающих личные данные под предлогом "акции"

Сеть АЗС ОККО сообщает, что не имеет никакого отношения к мошенникам, создавшим сайт с неправдивой информацией о компании, говорится на ее странице в Facebook.

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"Мы обнаружили массовую рассылку странных сообщений со ссылкой на сайт, где сообщают, что в нашей сети действуют "государственные субсидии". Суть в том, что вы проходите опросник и якобы получаете 5000 гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом мошенники призывают делиться этим ссылками с друзьями и обязательно предоставить персональные данные, а для имитации "достоверности" информации на сайте даже есть отзывы "счастливых победителей".

Однако ОККО заверяет, что все свои официальные активности всегда освещает через свой официальный сайт okko.ua, через сообщения от программы лояльности Fishka, а также официальные страницы в Facebook и Instagram.

"Внимательно проверяйте адрес ссылки, которую вы получили. Не переходите по ссылке, если в адресе – непонятный набор символов. Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные. Призываем всех наших клиентов не распространять фейковую информацию в группах и чатах", - подчеркивает компания.

Напомним также, что ОККО, ранее установившая ограничение на продажу топлива до 10 литров в одни руки, 5 мая подняла суточный лимит продажи до 15 литров (а для определенных случаев и 20, и 30 литров).