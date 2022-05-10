Мережа АЗС ОККО попереджає про шахраїв, які збирають особисті дані під приводом "акції"

Мережа АЗС ОККО повідомляє, що не має жодного відношення до шахраїв, які створили сайт із неправдивою інформацією про компанію, йдеться на її сторінці у Facebook.

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"Ми виявили масову розсилку дивних повідомлень з посиланням на сайт, де повідомляють про те, що у нашій мережі діють "державні субсидії". Суть полягає у тому, що ви проходите опитник та нібито отримуєте 5000 гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що при цьому шахраї закликають ділитися цими посиланнями з друзями та обов'язково надати персональні дані, а для імітації "достовірності" інформації на сайті навіть є відгуки "щасливих переможців".

Проте ОККО запевняє, що всі свої офіційні активності завжди висвітлює через свій офіційний сайт okko.ua, через повідомлення від програми лояльності Fishka, а також офіційні сторінки Facebook і Instagram.

"Уважно перевіряйте адресу посилання, яке ви отримали. Не переходьте за посиланням, якщо у адресі – незрозумілий набір символів. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, у жодному разі не надавайте ваші персональні дані. Закликаємо всіх наших клієнтів не розповсюджувати фейкову інформацію в групах та чатах", - підкреслює компанія.

Нагадаємо також, що ОККО, яка раніше встановила обмеження на продаж палива до 10 літрів в одні руки, 5 травня підняла добовий ліміт продажу до 15 літрів (а для певних випадків і 20, і 30 літрів).