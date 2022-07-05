Средняя цена на автогаз в Украине снова снизилась

В Украине во вторник, 5 июля, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 52 копейки - до 37,66 грн за литр.

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Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн за литр – до 36,99 и 36,98 грн соответственно.

Сеть KLO также снизила цену на 1,39 грн за литр – 36,40 грн.

Кроме того, на 0,2-5 грн за литр подешевел автогаз в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других.

В частности, средняя цена на автогаз по Украине уменьшилась на 52 копейки и сейчас составляет 37,66 грн за литр.

Напомним, Украина прошла пик дефицита топлива, и цены на оптовом рынке выравниваются. Поэтому на рынке возобновилась конкуренция, и цены на несетевые АЗС в ближайшее время снизятся до уровня рекомендованных правительством.