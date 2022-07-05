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Середня ціна на автогаз в Україні знову знизилась
В Україні у вівторок, 5 липня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн за літр.
Про це пише Enkorr, посилаючись на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
Зазначається, що на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн за літр - до 36,99 і 36,98 грн відповідно.
Мережа KLO також знизила ціну на 1,39 грн за літр - 36,40 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, на 0,2-5 грн за літр здешевшав автогаз у мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.
Зокрема, середня ціна на автогаз по Україні зменшилась на 52 копійки і становить наразі 37,66 грн за літр.
Нагадаємо, Україна пройшла пік дефіциту палива та ціни на оптовому ринку вирівнюються. Через це на ринку відновилася конкуренція та ціни на немережевих АЗС найближчим часом знизяться до рівня рекомендованих урядом.