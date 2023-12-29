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Услуги для водителей в "Дії" временно не будут работать
В связи с введением новых тарифов на административные услуги для водителей с 1 января, приложение "Дія" временно приостанавливает предоставление услуг замены водительских удостоверений и перерегистрации автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії".
Отмечено, что решение связано с необходимостью внесения изменений в сервисный центр МВД для учета новых тарифов.
В "Дії" отмечают, что эти услуги временно не будут доступны, однако через несколько дней пользователи снова смогут воспользоваться ими в приложении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Рекомендуем пользователям заранее спланировать необходимые действия, такие как замена документов или перерегистрация автотранспорта", - говорится в сообщении.
Какие новые цены на водительские удостоверения
Напомним, что по новым правилам стоимость услуг будет составлять:
- Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен;
- Принятие теоретического экзамена – с 13 гривен до 250 гривен;
- Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен;
- Регистрация, перерегистрация колесных т. н. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.
Источник фото: ua.depositphotos.com