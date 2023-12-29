Услуги для водителей в "Дії" временно не будут работать

В связи с введением новых тарифов на административные услуги для водителей с 1 января, приложение "Дія" временно приостанавливает предоставление услуг замены водительских удостоверений и перерегистрации автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Отмечено, что решение связано с необходимостью внесения изменений в сервисный центр МВД для учета новых тарифов.

В "Дії" отмечают, что эти услуги временно не будут доступны, однако через несколько дней пользователи снова смогут воспользоваться ими в приложении.

"Рекомендуем пользователям заранее спланировать необходимые действия, такие как замена документов или перерегистрация автотранспорта", - говорится в сообщении.

Какие новые цены на водительские удостоверения

Напомним, что по новым правилам стоимость услуг будет составлять:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен;

Принятие теоретического экзамена – с 13 гривен до 250 гривен;

Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен;

Регистрация, перерегистрация колесных т. н. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.

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