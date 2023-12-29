Послуги для водіїв у "Дії" тимчасово не працюватимуть

У зв'язку із запровадженням нових тарифів на адміністративні послуги для водіїв з 1 січня, додаток "Дія" тимчасово призупиняє надання послуг заміни водійських посвідчень та перереєстрації автомобілів.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Зазначено, що рішення пов'язане із необхідністю внесення змін до сервісного центру МВС для врахування нових тарифів.

У "Дії" наголошують, що ці послуги тимчасово не будуть доступні, проте через кілька днів користувачі знову зможуть скористатися ними в додатку "Дія".

"Рекомендуємо користувачам заздалегідь спланувати необхідні дії, такі як заміна документів або перереєстрація автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Які нові ціни на водійські посвідчення

Нагадаємо, що за новими правилами, вартість послуг становитиме:

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень;

Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;

Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;

Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачою або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

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