В Евросоюзе продажи легковых автомобилей упали в феврале из-за перебоев в цепочке поставок

В Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей упали в феврале на 6,7% в годовом исчислении. Об этом сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей, передает ассоциация "Укравтопром".

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Основная причина падения продаж — перебои в цепочке поставок комплектующих для производства автомобилей.

В феврале в ЕС зарегистрировали 719 465 машин, что стало самым минимальным показателем за всю историю наблюдений. В Евросоюзе выделяют четыре ключевых рынка, при этом их результаты за февраль кардинально отличаются.

В Италии и Франции зафиксировали двузначные потери (-22,6% и -13% соответственно). В то же время на рынках Испании и Германии фиксировался рост продаж (+6,6% и +3,2% соответственно).

Падение продаж на рынке легковых автомобилей началось в начале 2022 года. За первые два месяца в сравнении с январем-февралем 2022-го показатель реализации сократился на 6,4%.

Наибольшее падение показала Италия (-21,1%), за ней следует Франция (-15,7). В то же время рынки Германии (+5,6%) и Испании (+4,2%) продолжали восстанавливаться.

В разрезе марок авто лучший результат среди производителей на рынке Евросоюза у Volkswagen Group, с начала года компания реализовала 349 тысяч легковых авто.

2021 год рынок автомобилей также закрыл падением. Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Европейском Союзе уменьшилось в декабре 2021 года на 22%, до 950 218 единиц, из-за продолжающегося кризиса с поставками чипов для авто.

В то же время мировой авторынок в 2021 году увеличился на 5%. Лидерство в рейтинге стран с самым большим объемом продаж авто сохранил за собой Китай. В этой стране за год продали 25 миллионов 508 тысяч автомобилей, что на 4,3% выше показателя 2020 года.

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