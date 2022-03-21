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У Євросоюзі продажі легкових автомобілів впали в лютому через перебої в ланцюжку поставок

У Євросоюзі продажі легкових автомобілів впали в лютому через перебої в ланцюжку поставок
Найбільше продажу авто впали в Італії. Фото: ua.depositphotos.com

У Європейському Союзі продаж нових легкових автомобілів впав у лютому на 6,7% у річному обчисленні. Про це повідомили у Європейській асоціації автовиробників, передає асоціація "Укравтопром".

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Основна причина падіння продажів — перебої в ланцюжку постачання комплектуючих для виробництва автомобілів.

У лютому в ЄС зареєстрували 719 465 машин, що стало мінімальним показником за всю історію спостережень. У Євросоюзі виділяють чотири ключові ринки, при цьому їх результати за лютий кардинально відрізняються.

В Італії та Франції зафіксували двозначні втрати (-22,6% та -13% відповідно). У той же час на ринках Іспанії та Німеччини фіксувалося зростання продажів (+6,6% та +3,2% відповідно).

Падіння продажів на ринку легкових автомобілів розпочалося на початку 2022 року. За перші два місяці порівняно із січнем-лютим 2022-го показник реалізації скоротився на 6,4%.

Найбільше падіння показала Італія (-21,1%), за нею слідує Франція (-15,7). Водночас ринки Німеччини (+5,6%) та Іспанії (+4,2%) продовжували відновлюватися.

У розрізі марок авто найкращий результат серед виробників на ринку Євросоюзу у Volkswagen Group, з початку року компанія реалізувала 349 тисяч легкових авто.

2021 рік ринок автомобілів також закрив падінням. Кількість зареєстрованих легкових автомобілів в Європейському Союзі зменшилася в грудні 2021 року на 22%, до 950 218 одиниць, через кризу з поставками чіпів для авто.

Водночас світовий авторинок у 2021 році збільшився на 5%. Лідерство в рейтингу країн із найбільшим обсягом продажів авто зберіг за собою Китай. У цій країні за рік продали 25 мільйонів 508 тисяч автомобілів, що на 4,3% вище за показник 2020 року.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан