В июле продажи мотоциклов несколько уменьшились: что выбирали украинцы

В июле 2024 года украинцы приобрели 9 тысяч мотоциклов, что на 15,9% больше, чем в июле 2023 года и всего на 0,4% меньше (на 37 штук) по сравнению с июнем 2024 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Среди общего количества мотоциклов 55,4% (4990 единиц) были новыми, импортированными из-за рубежа. В предыдущие месяцы на рынке наблюдалось снижение доли новых мотоциклов, однако в июле их количество снова превысило половину рынка.

На внутреннем рынке было заключено 3322 сделки купли-продажи, что составило 36,9% от общего количества. Подержанные мотоциклы, импортируемые из-за границы, составили 7,7% рынка (690 единиц).

Инфографика ИДА/скриншот

Эти данные основываются на официальных сделках купли-продажи и первых регистрациях, зафиксированных сервисными центрами МВД. Однако эксперты ИГА отмечают, что "теневой" рынок мотоциклов может быть значительным и даже превышать официальную часть.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке в июле преобладали японские марки Honda (13,7%), Yamaha (10,8%) и Suzuki (7,3%). В пятерку лидеров также вошли китайские производители Lifan (6,5%) и Geon (6,3%), вместе охватив 44,6% рынка.

Самые популярные б/у мотоциклы, импортируемые из-за рубежа

Импорт б/у мотоциклов преимущественно состоит из японских марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американского Harley-Davidson, которые вместе занимают 87,6% рынка.

Самые популярные новые мотоциклы

На рынке новых мотоциклов в Украине лидируют китайские изготовители. В июле наиболее популярными были Musstang (15,2%), Spark (14,4%), Lifan (11,6%), Geon (9,9%) и Forte (9,4%). В общей сложности китайские марки занимают более 79% рынка новых мотоциклов.

В ИИА добавляют, что в статистику входят только числа полученные от учета официальных соглашений купли-продажи и первых регистраций, а теневая часть рынка мотоциклов (в том числе и вторичного) остается вне этого обзора.

Напомним, рынок мотоциклов в Украине в июне 2024 года достиг пика своего высокого сезона, превзойдя показатели прошлого года. За месяц украинцы приобрели 9 тысяч мотоциклов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 21,5% больше, чем было в мае 2024 года.

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