У липні продажі мотоциклів дещо зменшилися: що обирали українці

У липні 2024 року українці придбали 9 тисяч мотоциклів, що на 15,9% більше, ніж у липні 2023 року, і всього на 0,4% менше (на 37 штук) порівняно з червнем 2024 року.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Серед загальної кількості мотоциклів 55,4% (4 990 одиниць) були новими, імпортованими з-за кордону. У попередні місяці на ринку спостерігалося зниження частки нових мотоциклів, проте в липні їхня кількість знову перевищила половину ринку.

На внутрішньому ринку було укладено 3 322 угоди купівлі-продажу, що склало 36,9% від загальної кількості. Вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону, склали 7,7% ринку (690 одиниць).

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Ці дані ґрунтуються на офіційних угодах купівлі-продажу та перших реєстраціях, зафіксованих сервісними центрами МВС. Однак експерти ІДА зазначають, що "тіньовий" ринок мотоциклів може бути значним і навіть перевищувати офіційну частину.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку в липні переважали японські марки Honda (13,7%), Yamaha (10,8%) та Suzuki (7,3%). До п’ятірки лідерів також увійшли китайські виробники Lifan (6,5%) та Geon (6,3%), разом охопивши 44,6% ринку.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону

Імпорт вживаних мотоциклів переважно складається з японських марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американського Harley-Davidson, які разом займають 87,6% ринку.

Найпопулярніші нові мотоцикли

На ринку нових мотоциклів в Україні лідирують китайські виробники. У липні найбільш популярними були Musstang (15,2%), Spark (14,4%), Lifan (11,6%), Geon (9,9%) та Forte (9,4%). Загалом китайські марки займають понад 79% ринку нових мотоциклів.

В ІДА додають, що в статистику входять лише числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, а тіньова частина ринку мотоциклів (зокрема і вторинного) залишається поза межами цього огляду.

Нагадаємо, ринок мотоциклів в Україні в червні 2024 року досяг піку свого високого сезону, перевершивши показники минулого року. Протягом місяця українці придбали 9 тисяч мотоциклів, що на 11,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року і на 21,5% більше, ніж було у травні 2024 року.

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