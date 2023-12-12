Вдвое больше чем в прошлом году. В Украине вырос спрос на гибридные авто

В ноябре этого года автопарк Украины вновь пополнили 1704 легковых автомобиля на гибридных и заряжаемо-гибридных силовых установках (HEV и PHEV).

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Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти вдвое больше, что свидетельствует о растущем интересе украинцев к транспорту, работающему на сбалансированных гибридных технологиях.

Общая часть новых автомобилей в этом сегменте составляла 59%, что указывает на то, что потребители все больше выбирают гибриды во время своего выбора авто.

Самые популярные гибриды луны

В сегменте новых легковых автомобилей лидерство удержало NISSAN Qashqai, который зарегистрировали 194 раза. На втором месте TOYOTA RAV-4 (105 авто), а на третьем – MERCEDES-BENZ GLE (67 новых авто).

Относительно импортированных подержанных гибридов, лидерство здесь добыла в борьбе модель FORD Fusion US с 67 зарегистрированными авто. Также в тройке лидеров представлены Toyota Prius (53 авто) и FORD C-Max (42 авто).

Зеленый тренд в автомобильной индустрии Украины продолжает набирать обороты, способствуя созданию экологически чистого будущего для всех нас.

За девять месяцев 2023 года автопарк Украины пополнили почти 12 тысяч гибридных легковых авто. Лидером рынка новых гибридов стал автомобиль Toyota RAV-4.