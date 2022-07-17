Активы "дочки" российского Сбербанка выставлены на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые выставил на продажу активы украинской "дочки" российского Сбербанка.

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Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Так, 26 июля в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион, на котором впервые будут выставлены на продажу ликвидируемые активы АО "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк).

На торги будет выставлено право требования по кредитному договору с юрлицом.

В обеспечении по кредитному договору, а именно имущественный комплекс, общей площадью 22,5 тысяч кв м в одном из центральных районов Киева вблизи ст. метро "Шулявская", а также технологическое и вспомогательное оборудование по производству безалкогольных напитков.

Кроме того, обеспечены акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности в знак товаров и услуг.

Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 млн гривен. Такая же сумма является начальной ценой лота. Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Напомним, что в российском Сбербанке выковыривают чипы из старых банковских карт и вставляют в новые.