Активи "дочки" російського Сбєрбанку виставленні на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше виставив на продаж активи української "дочки" російського Сбєрбанку.

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Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Так, 26 липня у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон, на якому вперше буде виставлено на продаж активи АТ "Міжнародний резервний банк" (колишній Сбєрбанк), що ліквідується.

На торги буде виставлено право вимоги за кредитним договором з юрособою.

У забезпеченні за кредитним договором, а саме майновий комплекс загальною площею 22,5 тисяч кв м в одному з центральних районів Києва поблизу ст. метро "Шулявська", а також технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв.

Крім того, у забезпечені акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг.

Загальна заборгованість за кредитним договором складає 546,3 млн гривень. Така ж сума є початковою ціною лоту. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Нагадаємо, що у російському Сбєрбанку виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові.