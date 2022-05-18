Банк "Кредит Днепр" Ярославского просит НБУ согласовать покупку им PINBank

Национальный банк Украины получил от банка "Кредит Днепр" пакет документов для приобретения Первого инвестиционного банка (PINbank). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что, несмотря на остановку сроков рассмотрения пакетов документов, НБУ продолжает их рассмотрение, насколько оно возможно в текущих условиях для обеспечения непрерывности лицензионных и регистрационных процессов.

Напомним, что 23 ноября 2021 года Антимонопольный комитет открыл дело о концентрации в виде приобретения банком "Кредит Днепр" доли свыше 50% в Первом инвестбанке.

По данным Нацбанка на 25 июня 2021 года, 88,89% PINbank напрямую владел россиянин Евгений Гинер. Кроме того, 9,51% акций опосредованно принадлежали через юрфирму "Укрправо" жителю Ровенской области Александру Шандруку.

В свою очередь банк "Кредит Днепр" на 100% напрямую принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому. По данным НБУ, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов (26,538 млрд грн) "Кредит Днепр" занимал 24-е место среди 69 действующих банков, а PINbank – 42-е место (3,608 млрд грн).

Напомним также, что 18 ноября АМКУ разрешил Ярославскому стать мажоритарным акционером страховой компании "Оранта". На конец 2020 года у него было лишь 9,8%, но в течение 2021 года бизнесмен скупил доли других акционеров, нарастив свою до 49,9%.

В конце декабря стало известно, что Ярославский, получив разрешение от АМКУ, выкупил долю в 20,3%, принадлежавшую БТА Банку, сконцентрировав в целом более 72% акций "Оранты". При этом отметим, что бизнес-группе DCH Ярославского на сегодня также принадлежит СК "ИНГО".