Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити покупку ним PINBank

Національний банк України отримав від банку "Кредит Дніпро" пакет документів на придбання Першого інвестиційного банку (PINbank). Про це повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що, незважаючи на зупинення термінів розгляду пакетів документів, НБУ продовжує їх розгляд, наскільки він можливий в поточних умовах для забезпечення безперервності ліцензійних та реєстраційних процесів.

Нагадаємо, що 23 листопада 2021 року Антимонопольний комітет відкрив справу про концентрацію у вигляді придбання банком "Кредит Дніпро" частки понад 50% у Першому інвестбанку.

За даними Нацбанку на 25 червня 2021 року, 88,89% PINbank безпосередньо володів росіянин Євгеній Гінер. Крім того, 9,51% акцій опосередковано належали через юрфірму "Укрправо" мешканцю Рівненської області Олександру Шандруку.

У свою чергу, банк "Кредит Дніпро" на 100% безпосередньо належить бізнесмену Олександру Ярославському. За даними НБУ, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів (26,538 млрд грн) "Кредит Дніпро" посідав 24-е місце серед 69 діючих банків, а PINbank - 42-е місце (3,608 млрд грн).

Нагадаємо також, що 18 листопада АМКУ дозволив Ярославському стати мажоритарним акціонером страхової компанії "Оранта" На кінець 2020 року він мав лише 9,8%, але протягом 2021 року бізнесмен скупив частки інших акціонерів, наростивши свою до 49,9%.

Наприкінці грудня стало відомо, що Ярославський, отримавши дозвіл від АМКУ, викупив частку в 20,3%, що належала БТА Банку, сконцентрувавши загалом понад 72% акцій "Оранти". При цьому зазначимо, що бізнес-групі DCH Ярославського на сьогоднішній день також належить СК "ІНГО".