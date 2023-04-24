Кабмин обновил состав набсовета Ощадбанка: кто вошел

Кабинет министров назначил независимыми членами наблюдательного совета ОщадбанкаХуана Энрике Переса Калота, Антона Пятигина, Михала Крупинского, Элизабет Нельсон, Филипа Хизли и Владимира Лавренчука.

Об этом говорится в распоряжении №343 от 21 апреля. Как отмечено в документе, срок их полномочий составляет три года с даты вступления в должность. Кабмин также утвердил условия гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета Ощадбанка и установил размер их заплат.

Первые двое уже были независимыми членами предыдущего совета и, соответственно, были назначены правительством. Четыре новых члена заменят Байбу Апин, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Янне Харьюнпаа.

"Предыдущий состав совета впервые был избран на современных началах корпоративного управления и включал шесть независимых членов, имеющих значительный опыт во многих сферах банковской и финансовой деятельности. Этот совет утвердил стратегию трансформации Ощадбанка в коммерчески привлекательный институт с учетом возможной приватизации", - напоминают в самом банке.

Там указывают, что реализация этой стратегии была приостановлена из-за вооруженной агрессии России, однако запущенные ею процессы оказались важным фактором устойчивости и выносливости, которые банк продемонстрировал в течение войны.

"Правление и коллектив Ощада присоединяются к приветствиям новому наблюдательному совету, а также выражают благодарность предыдущему его составу за значительный вклад, который он внесл в трансформацию банка. Мы благодарим членов совета, покидающих его состав, за их тяжелый труд и преданность банку и Украине", – прокомментировал глава правления финучреждения Сергей Наумов.

Он пожелал им успехов в их дальнейшей деятельности и выразил надежду на подобное плодотворное сотрудничество с новым наблюдательным советом, который позволил бы продолжить реформы.

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