Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку: хто увійшов

Кабінет міністрів призначив незалежними членами наглядової ради Ощадбанка Хуана Енріке Переса Калота, Антона Пятигіна, Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі та Володимира Лавренчука.

Про це йдеться у розпорядженні №343 від 21 квітня. Як зазначено у документі, строк їхніх повноважень становить три роки з дати вступу на посаду. Кабмін також затвердив умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Ощадбанку та встановити розмір їх заплат.

Перші двоє вже були незалежними членами попередньої ради і, відповідно, були перепризначені урядом. Чотири нових члени замінять Байбу Апін, Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янне Харьюнпаа.

"Попередній склад ради вперше був обраний на сучасних засадах корпоративного управління та включав шість незалежних членів, які мають значний досвід у багатьох сферах банківської та фінансової діяльності. Ця рада затвердила стратегію трансформації Ощадбанку в комерційно привабливий інститут з огляду на можливу приватизацію", - нагадують у самому банку.

Там вказують, що реалізацію цієї стратегії було призупинено через збройну агресію Росії, але процеси, які вона запустила, виявились важливим фактором стійкості та витривалості, які банк продемонстрував протягом війни.

"Правління та колектив Ощаду приєднуються до привітань новій наглядовій раді, а також висловлюють подяку попередньому її складу за значний внесок, який вона зробила у трансформацію банку. Ми дякуємо членам ради, які залишають її склад, за їхню важку працю і відданість банку та Україні", - прокоментував голова правління фінустанови Сергій Наумов.

Він побажав їм успіхів у їхній подальшій діяльності та висловив сподівання на подібну плідну співпрацю з новою наглядовою радою, яка б дала можливість продовжити реформи.

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