Кабмин предлагает разрешить раскрывать банковскую тайну для поиска активов запрещенных партий и подсанкционных лиц

Кабинет министров одобрил подачу в Верховную Раду законопроекта, предусматривающего расширение перечня оснований для раскрытия банками банковской тайны. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, разрабатывавшее документ.

Так, предлагается ввести изменения в закон о банках и банковской деятельности в части раскрытия банковской тайны по запросам Министерства юстиции с целью розыска имущества, средств и других активов политических партий, запрещенных судом; лиц, к которым применены санкции; а также при рассмотрении дел по защите интересов Украины.

"Это позволит Минюсту защищать интересы Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность раскрытия банковской тайны по запросам нотариусов для установления опеки над имуществом физического лица, признанного без вести отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Эта норма призвана установить возможность для семей пропавших без вести лиц пользоваться их средствами, хранившимися в банке, для обеспечения своего достойного проживания.

Напомним, что в феврале Кабмин возложил именно на Минюст ряд дополнительных полномочий, в частности, по принятию мер к розыску имущества запрещенных судом политических партий, утверждению перечня имущества, средств и других активов таких политсил, их местных организаций и других структурных образований, которые должны быть переданы в собственность государства.

Источник фото: ua.depositphotos.com