В Раде хотят временно запретить членам пророссийских партий участвовать в выборах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9081, предлагающий запретить членам пророссийских партий участвовать в выборах в Верховный и местные советы. Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 6 марта.

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Законопроект предлагает на 10 лет запретить участвовать в выборах лицам, которые на момент введения в Украине военного положения были депутатами Верховной Рады или депутатами местных советов от партий, деятельность которых запрещена в Украине. Речь идет о таких политических силах как "Оппозиционная платформа - При жизни", "НАШИ", "Союз левых сил" и "Партия Шария".

В частности, во время регистрации кандидат в депутаты будет обязан подать в избирательную комиссию заявление о том, что на момент введения военного положения такой кандидат не был членом пророссийской партии. А ЦИК должен будет ссорить и опубликовать перечень таких лиц.

Напомним, Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 сентября 2022 г. отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа - При жизни", окончательно подтвердив запрет ее деятельности.

В июне 2022 года во Львове Восьмой апелляционный админсуд рассмотрел все дела по искам Министерства юстиции, поданным по инициативе президента Владимира Зеленского, относительно запрета ряда партий, которые украинские власти считают пророссийскими. Все эти иски были удовлетворены .

Кроме этого, были запрещены еще некоторые партии, которых не было в соответствующем списке. В частности, это Коммунистическая партия Украины Рабочая партия и "Русь единая" (бывшая Партия политики Путина).