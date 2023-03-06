В Раді хочуть тимчасово заборонити членам проросійських партій брати участь у виборах

В Верховній Раді зареєстрували законопроект №9081, котрий пропонує заборонити членам проросійських партій брати участь у виборів до Верховної та місцевих рад. Даний законопроект був зареєстрований в парламенті 6 березня.

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Законопроект пропонує на 10 років заборонити брати участь у виборах особам, котрі на момент введення в Україні воєнного стану були депутатами Верховної Ради або депутатами місцевих рад від партій діяльність яких є забороненою в Україні. Мова йде про такі політичні сили як "Опозиційна платформа - За життя", "НАШІ", "Союз лівих сил" та "Партія Шарія"

Зокрема під час реєстрації кандидат в депутати буде зобов'язаний подати до виборчої комісії заяву про те, що на момент введення воєнного стану такий кандидат не був членом проросійської партії. А ЦВК мусітиме свормувати та опублікувати перелік таких осіб.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 15 вересня 2022 року відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа - За життя", остаточно підтвердивши заборону її діяльності.

В червні 2022 року розташований у Львові Восьмий апеляційний адмінсуд розглянув всі справи за позовами Міністерства юстиції, поданими за ініціативи президента Володимира Зеленського, щодо заборони низки партій, які українська влада вважає проросійськими. Всі ці позови були задоволені.

Окрім цього, було заборонено ще деякі партії, яких не було у відповідному списку. Зокрема, це Комуністична партія України, Робоча партія та "Русь єдина" (колишня Партія політики Путіна).