Уряд пропонує дозволити розкривати банківську таємницю для розшуку активів заборонених партій та підсанкційних осіб

Кабінет міністрів схвалив подання до Верховної Ради законопроекту, що передбачає розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке розробляло документ.

Йдеться, зокрема, про випадки застосування санкцій, виявлення та розшуку активів політичних партій, заборонених судом, а також встановлення нотаріусами опіки над майном зниклої безвісти особи.

Так, пропонуються зміни до закону про банки і банківську діяльність в частині розкриття банківської таємниці на запити Міністерства юстиції з метою розшуку майна, коштів та інших активів політичних партій, заборонених судом; осіб, до яких застосовано санкції; а також під час розгляду справ щодо захисту інтересів України.

"Це дозволить Мін’юсту захищати інтереси України в закордонних юрисдикціях під час розгляду справ, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ", - зазначають у відомстві.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість розкриття банківської таємниці на запити нотаріусів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Ця норма покликана на те, щоб сім’ї зниклої безвісти особи отримували можливість користуватися її коштами, які зберігалися в банку, для забезпечення свого гідного проживання.

Нагадаємо, що в лютому Кабмін поклав саме на Мін'юст ряд додаткових повноважень, зокрема щодо вжиття заходів до розшуку майна заборонених судом політичних партій, затвердження переліку майна, коштів та інших активів таких політсих, їхніх місцевих організацій та інших структурних утворень, які мають бути передані у власність держави.

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