Компании с прифронтовых территорий смогут получить справки для иностранных банков: зачем они нужны

Правительство поддержало внесение разработанных Минреинтеграции изменений в постановления Кабмина, предусматривающие совершенствование информационной системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что Кабинет министров поддержал внесение изменений в постановления от 7 мая 2022 г. № 562 и от 6 декабря 2022 г. № 1364.

Как объяснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесенные в постановления изменения определяют, что для компаний и предпринимателей с прифронтовых территорий будет сформирована информационная справка (на украинском или английском языке) об их местонахождении с отражением статуса территории, которая указана как местонахождение юридического лица или физического лица – предпринимателя.

Для чего это нужно

В Минреинтеграции отметили, что эти изменения будут способствовать прекращению блокирования транзакций украинских компаний с прифронтовых территорий иностранными банками, поскольку последние смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинское предприятие.

Напомним, в августе НБУ разослал украинским банкам письмо, в котором отметил, что иностранные банки блокируют операции с участием юридических лиц, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, независимо от того, находится соответствующий населенный пункт во временной оккупации Российской Федерации, или под контролем Украины. Регулятор объяснил это тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины. Поэтому в НБУ рекомендовали банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных в частично оккупированных РФ областях Украины.

Также НБУ призвал финансовых регуляторов ЕС и США официально разъяснить особенности работы тамошних финансовых учреждений с украинскими клиентами и предложил практические решения по минимизации блокировок платежей из Украины.

Напомним, что Россия объявила своими территориями упомянутые четыре области Украины 30 сентября 2022 года – в дополнение к Крыму и Севастополю, аннексированных еще в 2014 году. Российские власти рассматривают эти четыре региона как территории РФ в полном объеме, хотя не контролируют полностью ни один из них.

Наибольшую часть под российской оккупацией имеет Луганская область, в которой подконтрольными Украине остаются лишь несколько сел в северо-западной части. По данным Луганской обладминистрации на начало августа, в них оставалось всего 30 мирных жителей.

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