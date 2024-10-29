Компанії з прифронтових територій зможуть отримати довідки для іноземних банків: навіщо вони потрібні

Уряд підтримав внесення розроблених Мінреінтеграції змін до постанов Кабміну, які передбачають вдосконалення інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що Кабінет міністрів підтримав внесення змін до постанов від 7 травня 2022 року № 562 та від 6 грудня 2022 року № 1364.

Як пояснив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесені до постанов зміни визначають, що для компаній та підприємців із прифронтових територій буде сформована інформаційна довідка (українською aбо англійською мовою) щодо їх місцезнаходження з відображенням статусу території, яка зазначена як місцезнаходження юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Для чого це потрібно

У Мінреінтеграції наголосили, що ці зміни сприятимуть припиненню блокування транзакцій українських компаній із прифронтових територій іноземними банками, оскільки останні зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб’єкт господарювання.

Нагадаємо, у серпні НБУ розіслав українським банкам лист, у якому зазначив, що іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації, чи під контролем України. Регулятор пояснив це тим, що іноземні банки не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України. Тож в НБУ рекомендували банкам сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих у частково окупованих РФ областях України.

Також НБУ закликав фінансових регуляторів ЄС і США офіційно роз'яснити особливості роботи тамтешніх фінансових установ з українськими клієнтами і запропонував практичні рішення для мінімізації блокувань платежів з України.

Нагадаємо, що Росія оголосила своїми територіями згадані чотири області України 30 вересня 2022 року - на додачу до Криму й Севастополя, анексованих ще в 2014 році. Російська влада розглядає ці чотири регіони як території РФ у повному обсязі, хоча не контролює повністю жоден з них.

Найбільшу частку під російською окупацією має Луганська область, у якій підконтрольними Україні залишаються лише декілька сіл у північно-західній частині. За даними Луганської обладміністрації на початок серпня, в них залишалося лише 30 мирних мешканців.

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