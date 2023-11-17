monobank выплатит 1 млн грн тому, кто найдет уязвимость в мобильном приложении

Мобильный monobank предложил всем желающим присоединиться к поиску уязвимостей в его приложении. Для этого банк открыл свой программный код и предлагает 1 млн. грн. за слом его приложения.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он напомнил, что есть такая мировая практика — bug bounty program — это предложение бизнеса для разработчиков, позволяющее получить компенсацию за сообщения об ошибках в продукте. Особенно касающиеся вопросов безопасности и уязвимостей. Такую практику используют почти все мировые компании Apple, Google, Microsoft и другие.

"Сегодня мы приглашаем всех желающих к первому сезону поиска уязвимостей в monobank и для этого даже открываем вам свой программный код", – отметил Гороховский.

Даты проведения хакатона: с 17.11.23 по 01.12.2023 включительно.

Призовой фонд составляет 1 миллион гривен.

Цель: поиск уязвимостей в мобильном приложении monobank.

Подробные условия участия и классификация типов уязвимостей по ссылке.

Для участия регистрируйтесь по ссылке до 30.11 включительно.

Как ранее сообщалось, monobank запускает доставку своих физических платежных карт более чем в 180 стран мира. Для этого в меню оформления физической карты для пользователей все сделано очень просто, но для заказа услуги нужно обновить приложение.

Заметим, что monobank не имеет традиционных отделений с кассами для обслуживания клиентов. Основной функционал и преимущества сосредоточены в фирменном приложении. Чтобы оценить все возможности, необходимо иметь положительный баланс на карточном счете. Пополнить его можно разными способами. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.