monobank виплатить 1 млн грн тому, хто виявить вразливість у мобільному застосунку

Мобільний monobank запропонував всім бажаючим приєднатися до пошуку вразливостей в його застосунку. Для цього банк відкрив свій програмний код і пропонує 1 млн грн за злам його застосунку.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він нагадав, що є така світова практика — bug bounty program — це пропозиція бізнесу для розробників, що дає можливість отримати компенсацію за повідомлення про помилки в продукті. Особливо ті, що стосуються питань безпеки та вразливостей. Таку практику використовують майже усі світові компанії: Apple, Google, Microsoft та інші.

"Сьогодні ми запрошуємо усіх охочих до першого сезону пошуку вразливостей в monobank і для цього навіть відкриваємо вам свій програмний код", - зазначив Гороховський.

Дати проведення хакатону: з 17.11.23 по 01.12.2023 включно.

Призовий фонд становить 1 мільйон гривень.

Мета: пошук вразливостей в мобільному застосунку monobank.

Детальні умови участі та класифікація типів вразливостей за посиланням.

Для участі реєструйтесь за посиланням до 30.11 включно.

Як раніше повідомлялося, monobank запускає доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу. Для цього у меню оформлення фізичної картки для користувачів "все зроблено дуже просто", але для замовлення послуги треба оновити додаток.

Зауважимо, monobank не має традиційних відділень з касами для обслуговування клієнтів. Основний функціонал та переваги зосереджені у фірмовому застосунку. Щоб оцінити всі можливості, необхідно мати позитивний баланс на картковому рахунку. Поповнити його можна різними способами. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.