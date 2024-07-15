Наблюдательный совет ПриватБанка назначил нового заместителя председателя правления по вопросам финансов

Набсовет ПриватБанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления по вопросам финансов. Она приступит к исполнению обязанностей CFO с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Лариса Чернышева присоединилась к ПриватБанку в 2017 году и с 2018 года занимала должность члена правления по вопросам управления рисками. Она имеет 28-летний опыт работы в финансовом секторе, включая международные банковские группы.

В новой должности Чернышева будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и анализ для поддержки производительности и роста банка.

Напомним, что Анна Самарина, занимавшая этот пост ранее, покинула банк 4 января 2024 года, хотя ее контракт должен был продолжаться до 2026 года. Наблюдательный совет принял это решение 13 октября на основе его заявления об увольнении по собственному желанию.

В то же время Герхард Беш, председатель правления крупнейшего в Украине государственного ПриватБанка, покинет свой пост после трех лет работы.

Как отметила прессслужба ПриватБанка, наблюдательный совет решил избрать нового председателя правления на конкурсной основе для обеспечения непрерывности деятельности и эффективной работы учреждения, поскольку команда правления является ключевой для реализации стратегии и конкурентоспособности. Однако Герхард Беш продолжит выполнять свои обязанности до передачи полномочий новому председателю.

Следует отметить, что он был назначен на этот пост в мае 2021 года.

О его увольнении стало известно 26 июня из сообщений СМИ. "Экономическая правда" отметила, что неофициальной причиной отставки является несоответствие задач, поставленных перед Бешем, реальности. Одной из задач была подготовка к приватизации, которая была отложена из-за войны войны.