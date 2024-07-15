Наглядова рада ПриватБанку призначила нового заступника голови правління з питань фінансів

Наглядова рада ПриватБанку призначила Ларису Чернишову заступником голови правління з питань фінансів. Вона розпочне виконання обов’язків CFO з 1 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Лариса Чернишова приєдналася до ПриватБанку у 2017 році та з 2018 року обіймала посаду члена правління з питань керування ризиками. Вона має 28-річний досвід роботи у фінансовому секторі, включаючи міжнародні банківські групи.

На новій посаді Чернишова відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та зростання банку.

Нагадаємо, що Ганна Самаріна, яка обіймала цю посаду раніше, залишила банк 4 січня 2024 року, хоча її контракт мав тривати до 2026 року. Наглядова рада ухвалила це рішення 13 жовтня на основі її заяви про звільнення за власним бажанням.



Водночас, Герхард Бьош, голова правління найбільшого в Україні державного ПриватБанку, залишить свою посаду після трьох років роботи.

Як зазначила пресслужба ПриватБанку, наглядова рада вирішила обрати нового голову правління на конкурсній основі для забезпечення безперервності діяльності та ефективної роботи установи, оскільки команда правління є ключовою для реалізації стратегії та конкурентоспроможності. Однак Герхард Бьош продовжить виконувати свої обов’язки до передачі повноважень новому голові.

Варто зазначити, що він був призначений на цю посаду у травні 2021 року.

Про його звільнення стало відомо 26 червня з повідомлень ЗМІ. "Економічна правда" зазначила, що неофіційною причиною відставки є невідповідність завдань, поставлених перед Бьошем, реальності. Одним із завдань була підготовка до приватизації, яка була відкладена через війну.