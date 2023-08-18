НБУ обновляет порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте: какие изменения

Национальный банк с 19 августа 2023 г. вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие изменения вносятся?

1. Расширяется перечень информации, которая должна быть размещена в кассе банка или небанковского финансового учреждения в обозримом клиентами месте.

Теперь там должна быть указана еще и контактная информация (адрес местонахождения, номер телефона, электронная почта, ссылка на интернет-страницу) банка или небанковского учреждения, а также Национального банка для обращений клиентов в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций и для информирования о нарушениях под время совершения валютно-обменных сделок.

В Нацбанке считают, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при совершении валютно-обменных операций.

2. Предоставляется возможность физическим лицам-нерезидентам получать на текущие счета в гривнах денежные средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.

Как отмечают в НБУ, это связано с изменениями в законодательстве Украины.

Приведенные изменения вступают в силу 19 августа 2023 года.

Напомним, в июне НБУ разрешил резидентам совершать переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов в инвалюте.