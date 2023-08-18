НБУ оновлює порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті: які зміни

Національний банк з 19 серпня 2023 року вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Які вносяться зміни?

1. Розширюється перелік інформації, яка має бути розміщена в касі банку чи небанківської фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці.

Відтепер там має бути вказана ще й контактна інформація (адреса місцезнаходження, номер телефону, електронна пошта, посилання на інтернет-сторінку) банку чи небанківської установи, а також Національного банку для звернень клієнтів у разі виникнення спірних або конфліктних ситуацій й для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

У Нацбанку вважають, що у разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень та для повідомлень про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

2. Надається можливість фізичним особам-нерезидентам отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів.

Як зауважують в НБУ, це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Наведені зміни набирають чинності з 19 серпня 2023 року.

Нагадаємо, у червні НБУ дозволив резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів в інвалюті.