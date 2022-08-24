НБУ показал, как выглядят умышленно поврежденные банком купюры: их нельзя использовать

Национальный банк Украины предупреждает украинцев, чтобы они не принимали купюры, умышленно поврежденные банками, поскольку они уже не являются платежным средством.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что в случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные из зоны боевых действий, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние. Следовательно, купюры с повреждениями могут прибыть с неконтролируемых территорий.

"Должны предупредить, что существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, намеренно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, которые находятся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков", - отмечают в НБУ.

В качестве примера приводятся купюры с тремя или четырьмя отверстиями.

Кроме просверливания, как сообщает Нацбанк, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:

обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение;

разрезание пополам или на три части;

повреждение специальными растворами или другими красителями с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

Сейчас к регулятору поступили на исследования от банков именно подобные банкноты. Поэтому бизнес и граждан просят быть внимательными.

"Такие банкноты – окрашены, разрезаны или с отверстиями – не нужно принимать во время наличных расчетов", - подчеркнули в НБУ.

В ведомстве отмечают, что подобные банкноты перестали быть платежным средством. Поврежденные банкноты во время военного положения обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком.

НБУ также обращает внимание банков на необходимость принять дополнительные меры, чтобы не допустить попадания таких банкнот в кассы банков.

"Напоминаем, что в условиях военного положения наиболее безопасны безналичные расчеты, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение именно им", - подчеркнули в НБУ.

Отметим, в условиях войны многие украинцы предпочитают безналичные операции с платежными карточками, а сумма наличных, находившаяся в обороте в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд грн.