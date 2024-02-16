НБУ предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечают в регуляторе, изменения связаны с необходимостью приведения отдельных требований к организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в соответствие с нормами Закона Украины "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 01 января 2024 года.

Что предлагают в НБУ

Как сообщают в НБУ, предполагается:

уточнить определение отдельных терминов;

урегулировать некоторые вопросы, связанные с внедрением использования оптовой тары для перевозки наличных денег (на паллетах с коробками для банкнот, монет);

уточнить требования к порядку хранения ценностей, которые инкассаторы банка и юридического лица, осуществляющего инкассацию денег, могут хранить в сейфе ночного хранения ценностей;

установить требования по обустройству бронированного оперативного автотранспорта банков, способного обеспечить перевозку оптовых партий наличных денег (на паллетах);

уточнить требования по заполнению сопроводительного кассового ордера в сумку с ценностями, в случае отсутствия в ней иностранной валюты;

установить для локаций банков, на которых осуществляется обработка наличных на оборудовании для автоматизированной обработки наличных [сортировка по категориям (пригодные и изношенные), выявление сомнительных банкнот], требования по наличию бокса инкассации или специально отгороженной и оборудованной территории, на которой осуществляется погрузка и разгрузка наличных к/с оперативного автотранспорта.

"Такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Инструкции по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине"", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что замечания и предложения к проекту принимаются до 26 февраля 2024 года.

Напомним, Национальный банк Украины вынес для общественного обсуждения предложение об обновлении порядка организации кассовой работы и защите помещений финансовых учреждений.