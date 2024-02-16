НБУ пропонує змінити правила інкасації та перевезення валютних цінностей

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зауважують в регуляторі, зміни пов’язані з необхідністю приведення окремих вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків у відповідність до норм Закону України “Про Національний банк України”, які набрали чинності з 01 січня 2024 року.

Що пропонують в НБУ

Як повідомляють в НБУ, передбачається:

уточнити визначення окремих термінів;

врегулювати деякі питання, пов’язані із запровадженням використання гуртової тари для перевезення готівки (на палетах з коробками для банкнот, монет);

уточнити вимоги до порядку зберігання цінностей, які інкасатори банку та юридичної особи, що здійснює інкасацію кошів, можуть зберігати в сейфі нічного зберігання цінностей;

установити вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту банків, здатного забезпечити перевезення гуртових партій готівки (на палетах);

уточнити вимоги щодо заповнення супровідного касового ордера до сумки з цінностями, у разі відсутності у ній іноземної валюти;

встановити для локацій банків, на яких здійснюється оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки [сортування за категоріями (придатні та зношені), виявлення сумнівних банкнот], вимоги щодо наявності боксу інкасації або спеціально відгородженої та обладнаної території, на якій здійснюється завантаження та розвантаження готівки до/з оперативного автотранспорту.

"Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні”", - підкреслили в НБУ .

Там додали, що зауваження та пропозиції до проєкту приймають до 26 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Національний банк України виніс для громадського обговорення пропозицію щодо оновлення порядку організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ.