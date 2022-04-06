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Ощадбанк начал продавать медицинское страхование онлайн
Государственный Ощадбанк запустил онлайн-продажу страховых полисов на медицинскую помощь за рубежом. Страховку могут оформить как те, кто уже выехал, так и те, кто собирается выехать из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Оформить полис можно самостоятельно в чат-боте Ощадбанка или в ближайшем отделении банка (для тех, кто только собирается посетить другую страну).
"Ощадбанк предлагает различные программы страхования медицинских расходов при поездках за пределы Украины со страховым покрытием от 30 000 евро. В пакет услуг входят медицинские и административные расходы", — резюмировали в банке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полис могут получить все клиенты ПриватБанка. Кроме того, страховку можно оформить как для детей до 1 года, так и взрослых людей старше 75 лет.
По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины уехали более 3,5 млн человек.
Большенство выехало в Польшу. В период с 24 февраля в соседнюю страну из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек.