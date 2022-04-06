Ощадбанк почав продавати медичне страхування онлайн

Державний Ощадбанк запустив онлайн-продаж страхових полісів на медичну допомогу за кордоном. Страхування можуть оформити як ті, хто вже виїхав, так і ті, хто збирається виїхати з України.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Оформити поліс можна самостійно у чат-боті Ощадбанку або у найближчому відділенні банку (для тих, хто збирається відвідати іншу країну).

"Ощадбанк пропонує різні програми страхування медичних витрат при поїздках за межі України зі страховим покриттям від 30 000 євро. До пакету послуг входять медичні та адміністративні витрати", — резюмували в банку.

Поліс можуть отримати усі клієнти ПриватБанку. Крім того, страховку можна оформити як для дітей віком до 1 року, так і дорослих людей старше 75 років.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабного вторгнення РФ з України поїхали понад 3,5 млн людей.

Більшість виїхали до Польщі. У період із 24 лютого до сусідньої країни з України виїхало вже 2,5 мільйона людей.