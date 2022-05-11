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ПриватБанк объявил конкурс дизайна виртуальных обложек карт ко Дню вышиванки

ПриватБанк объявил конкурс дизайна виртуальных обложек карт ко Дню вышиванки

Государственный ПриватБанк объявил среди художников и дизайнеров конкурс "Вышивай карту" по созданию цифровых обложек карт в кошельках Apple Pay или Google Pay. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Поучаствовать могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие открытый аккаунт в Instagram. До 12:00 16 мая нужно отправить на почту [email protected] письмо с темой "Конкурс ко Дню вышиванки", к которому будут прикреплены две собственные работы с узорами в стиле украинской вышиванки. Также нужно указать никнейм в Instagram и номер телефона.

Изображения должны быть в формате png и иметь размер не более 1536 x 969 пикселей. На них также не должно быть оружия, прямых призывов к насилию или агрессии.

Для определения победителей создана специальная комиссия, состоящая из специалистов по дизайну, маркетингу, пиару и инновационных продуктов ПриватБанка. Критериями для выбора победителя будут соответствие теме конкурса и оригинальность работы.

Работы трех полуфиналистов будут размещены в коллекции виртуальных обложек ко Дню вышиванки (19 мая), а рисунки главного победителя - ко Дню Независимости (24 августа).

Напомним также, что недавно ПриватБанк продлил период без комиссии для использования смартфона в качестве платежного терминала на два месяца.

Автор:
Тимофей Беспятов