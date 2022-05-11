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ПриватБанк оголосив конкурс дизайну віртуальних обкладинок карт до Дня вишиванки
Державний ПриватБанк оголосив серед художників та дизайнерів конкурс "Вишивай карту" зі створення цифрових обкладинок карток у гаманцях Apple Pay або Google Pay. Про це повідомляється на сайті фінустанови.
Взяти участь можуть громадяни України старше 18 років, які мають відкритий аккаунт в Instagram. До 12:00 16 травня потрібно надіслати на пошту [email protected] лист з темою "Конкурс до Дня вишиванки", до якого буде прикріплено дві власні роботи з візерунками у стилі української вишиванки. Також потрібно вказати нікнейм у Instagram та номер телефону.
Зображення мають бути у форматі png та мати розмір не більше 1536 x 969 пікселів. На них також не має бути зброї, прямих закликів до насильства чи агресії.
Для визначення переможців створено спеціальну комісію, що складається зі спеціалістів з дизайну, маркетингу, піару та інноваційних продуктів ПриватБанку. Критеріями для вибору переможця будуть відповідність темі конкурсу та оригінальність роботи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Роботи трьох півфіналістів будуть розміщені у колекції віртуальних обкладинок до Дня вишиванки (19 травня), а малюнки головного переможця – до Дня Незалежності (24 серпня).
Нагадаємо також, що нещодавно ПриватБанк продовжив період безкомісійного використання смартфона як платіжного терміналу на два місяці.