ПриватБанк сделал более удобным приложение Приват24: что нового

Мобильный банк Приват24 в обновленной версии предлагает украинцам новый более удобный сервис по покупке автобусных билетов. Также в приложении появился сервис регулярных пополнений депозитов и добавлена возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе “Є-оселя".

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что купить билеты на автобус теперь можно в меню "Сервисы" → "Транспорт" → "Автобус".

Также в обновленной версии мобильного банка появилось новое единственное меню "Коммуникации", где теперь можно связаться с банком через "Помощь онлайн" или напрямую позвонить в банк.

Также в новом меню пользователи найдут поданные заявки, сообщения о мошенничестве, список всех телефонов службы поддержки, страницы банка в соцсетях.

Кроме того, для вкладчиков банка теперь у Приват24 есть сервис регулярных пополнений депозитов. Чтобы настроить сервис, необходимо открыть информацию по вкладу и нажать кнопку "Регулярное пополнение".

А в настройках карт добавили новые функции самостоятельного подключения выплаты заработной платы на свою карту для выплат и управления переводами на карту через посторонние сервисы.

Также ПриватБанк обновил веб версию Приват24, где теперь есть возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе "Є-оселя". Детальнее об оформлении ипотеки: меню "Сервисы" → "Кредиты" → "Жилье в кредит".

Напомним, с апреля по середину сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.