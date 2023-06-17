ПриватБанк временно приостановит все операции с карточками: в чем причина

В ночь на 18 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессингового центра, поэтому операции с картами будут на паузе до 6 утра.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что в ночь на 18 июня 2023 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами.

"При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении финучреждения.

Там добавляют, что банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

"Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", - подчеркнули в банке.

Заметим, клиенты ПриватБанка совершают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

Напомним, терминалы ПриватБанка с 22 июня 2023 снова начнут принимать наличную иностранную валюту с последующим зачислением на карту.