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ПриватБанк временно приостановит все операции с карточками: в чем причина
В ночь на 18 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессингового центра, поэтому операции с картами будут на паузе до 6 утра.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что в ночь на 18 июня 2023 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами.
"При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении финучреждения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.
"Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", - подчеркнули в банке.
Заметим, клиенты ПриватБанка совершают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.
Напомним, терминалы ПриватБанка с 22 июня 2023 снова начнут принимать наличную иностранную валюту с последующим зачислением на карту.