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ПриватБанк тимчасово призупинить всі операції з картками: у чому причина
В ніч на 18 червня ПриватБанк проводить регламентні роботи процесингового центру, тому операції з картками будуть на паузі до 6 ранку.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
Зазначається, що в ніч на 18 червня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб підвищити якість та безпеку платежів картками.
"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні фінустанови.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там додають, що банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.
"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", - підкреслили у банку.
Зауважимо, клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
Нагадаємо, термінали ПриватБанку з 22 червня 2023 року знову почнуть приймати готівкову іноземну валюту з послідуючим зарахуванням на карту.