Майже половина юросіб в Україні виявились клієнтами Приватбанку

На сьогоднішній день державний Приватбанк обслуговує 765,2 активних бізнес-клієнтів, а частка юросіб, що обслуговується в установі, складає майже половину з усіх в Україні – 47%. Як повідомив член правління з питань МСБ Приватбанку Євген Заіграєв, частка всіх ФОП в установі складає майже дві третини з усіх – 62% клієнтів.

При цьому протягом минулого року банк видав 23,855 млрд грн нових кредитів бізнесу, що перевершило показники 2021 року на 25%. Якщо детальніше, приріст по кредитуванню підприємців за минулий рік виглядав наступним чином:

Мікробізнес – 12,33 млрд грн (приріст – 3%);

Малий бізнес – 8,2 млрд грн (збільшення аж у 113%);

Аграрії – 13,3 млрд грн (портфель зріс у 3,7 раза).

"Ми зосереджуємось на невеликих корпораціях, невеликих державних компаніях з невеликими і середніми чеками. Середній чек – усього лише 1,2 млн грн. І від нас отримали фінансування майже 20 тис. бізнес-клієнтів. Кредити фермерам складають близько половини. На піку посівної ми видавали в день по 400 млн кредитів для майже 200 позичальників", – відмітив Заіграєв.

Сумарно протягом 2022-го "Приват" видав кредитів 19,8 тис. бізнес-клієнтів . По них розподіл наступний:

Мікробізнес – 16,722 тис. клієнтів;

Малий бізнес – 2,708 тис. клієнтів;

Аграрії – 5,315 клієнтів.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Приватбанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної та планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. Після затвердження урядом оновлених умов підтримки бізнесу та підписання відповідних договорів з банком, "Приват" перезапустив приймання заявок від агровиробників та інших категорій бізнес-клієнтів.